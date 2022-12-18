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В Казахстане призовут в армию офицеров из запаса

В Казахстане призовут в армию офицеров из запаса

Стало известно, что офицеры, не проходившие воинскую службу, будут призваны в армию Казахстана.В Казахстане в 2023 году намерены отправить служить в армию офицеров запаса, об этом стало известно из проекта постановления правительства Республики.

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