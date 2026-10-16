У Франции не остается достаточно денег на свою сферу образования, социальную сферу, потому что страна направляет миллиарды евро на поддержку Украины.
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