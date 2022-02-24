Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины

Президент России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.