Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины

Президент России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
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