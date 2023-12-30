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МО РФ: ПВО сбила 35 украинских БПЛА и 3 ракеты HARM

МО РФ: ПВО сбила 35 украинских БПЛА и 3 ракеты HARM

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО) в течение прошедших суток сумели сбить 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

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