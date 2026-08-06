Зеленский излишне оптимистичен в отношении разработки украинских ракет Украина будет иметь собственную баллистическую ракету и систему ПРО, анало.
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Зеленский излишне оптимистичен в отношении разработки украинских ракет Украина будет иметь собственную баллистическую ракету и систему ПРО, анало.
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