Хрюнов сообщил о завершении реабилитации Емельяненко: «Александр социально тверд, в рехаб не вернется»

«Вернется в Москву – будем обсуждать его ближайший бой. Не знаю, в какой он сейчас форме, главное, что он вышел из антиобщественного состояния, перспективы возвращения в рехаб нет, он социально тверд», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.