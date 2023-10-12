Xiaomi представила умную напольную лампу с голосовым управлением и солнечным освещением

Компания Xiaomi вывела на рынок новую модель умного светильника – Mijia Vertical Learning Lamp. Новинка представляет собой напольную лампу с голосовым управлением и солнечным освещением, идеально подходящей для работы и учебы.
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