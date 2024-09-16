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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»

14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты российской сборной. «Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал», – написал журналист из США Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

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