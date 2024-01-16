Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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10 способов добавить в интерьер интересные штрихи, ничего не потратив

10 способов добавить в интерьер интересные штрихи, ничего не потратив

Ремонт, даже самый качественный и красивый, имеет свойство надоедать. В такие моменты очень хочется обновить квартиру, внести в нее изюминку, но от одной мысли, что придется вновь ходить по строймагазинам в поисках краски или обоев, бросает в дрожь.

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