НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Ну полная дура проводница. Ее бы даже не штрафанули до следущей станции. Могла бы и придержать котейку. Самой-то как ...Проводница выброс...
  • vasyn
    Некому ей ноги переломать.Концерт Орбакайте...
  • Клавдия Баранова
    Просто красавец, как жаль, а разве статья за жестокое обращение с животным к ней не подходит?Проводница выброс...

«Голос» возвращается в эфир: кто в жюри?

«Голос» возвращается в эфир: кто в жюри?

Федеральное ТВ потихоньку начинает возвращать в эфир развлекательные передачи. Одно из них — музыкальное шоу «Голос» на Первом канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Кухар
доколе мы вынуждены будем слушать мнения так называемого Жюри из некомпетентных специалистов(певичек и певунов), изображающих из себя наставников? Чему они могут научить,как могут судить со своей далеко не наставнической колокольни? У нас что, уже и профессионалы по вокалу закончились? Сколько можно заставлять нас потреблять эту билиберду?
Ответить
14 час.
Лариса Кухар
Что после Градского  и наставники закончились у великой культурной страны?
Ответить
14 час.
Zoia Goldshtab
Вероятно,закончились.....
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх