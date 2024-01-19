«Голос» возвращается в эфир: кто в жюри?

Лариса Кухар

доколе мы вынуждены будем слушать мнения так называемого Жюри из некомпетентных специалистов(певичек и певунов), изображающих из себя наставников? Чему они могут научить,как могут судить со своей далеко не наставнической колокольни? У нас что, уже и профессионалы по вокалу закончились? Сколько можно заставлять нас потреблять эту билиберду?