Федеральное ТВ потихоньку начинает возвращать в эфир развлекательные передачи. Одно из них — музыкальное шоу «Голос» на Первом канале.
«Голос» возвращается в эфир: кто в жюри?
Комментарии
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Лариса Кухар
доколе мы вынуждены будем слушать мнения так называемого Жюри из некомпетентных специалистов(певичек и певунов), изображающих из себя наставников? Чему они могут научить,как могут судить со своей далеко не наставнической колокольни? У нас что, уже и профессионалы по вокалу закончились? Сколько можно заставлять нас потреблять эту билиберду?
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14 час.
Лариса Кухар
Что после Градского и наставники закончились у великой культурной страны?
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14 час.
Zoia Goldshtab
Вероятно,закончились.....
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9 час.
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