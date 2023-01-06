Русская весна

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10 тысяч умерших в стуки: китайские крематории переполнены из-за вспышки коронавируса

10 тысяч умерших в стуки: китайские крематории переполнены из-за вспышки коронавируса

Китай в настоящее время переживает массовую вспышку коронавируса. Крематории в стране переполнены, люди вынуждены переплачивать теневому бизнесу, чтобы сжечь трупы умерших родственников.

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