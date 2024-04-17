«Задача не имеет решения»: мобилизация на Украине в зеркале западных СМИ

16 апреля Зеленский подписал-таки скандальный закон «О мобилизации», вызвавший бурю негодования в украинском обществе – как среди тех, кого ещё не забрили в солдаты, так и среди тех, кто сейчас, что называется «на нуле», поскольку норму о демобилизации, ранее обещанную по истечению 36 месяцев службы, из закона вычеркнули, закрепив таким образом на законодательном уровне решение воевать «до последнего украинца».