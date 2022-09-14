В Ульяновской области сотрудники Госавтоинспекции для подростков из Луганской Народной Республики провели профилактическое мероприятие по ПДД

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области» и Десятилетия детства сотрудники УГИБДД УМВД России по Ульяновской области для детей из Луганской Народной Республики, отдыхающих в Университетских сменах на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.