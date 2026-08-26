Только 36% россиян смотрят на цену при выборе молочных продуктов

Только 36% россиян обращают внимание на цену при выборе молочных продуктов. Такие результаты получил Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества в ходе исследования покупательских предпочтений.
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