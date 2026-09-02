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RT Russia

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Врач Болибок: мягкие игрушки могут представлять угрозу для здоровья ребёнка

Врач Болибок: мягкие игрушки могут представлять угрозу для здоровья ребёнка

Угрозы, связанные с мягкими игрушками, можно разделить на четыре основные группы: химические, микробиологические, аллергенные и физические, рассказал в беседе с RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

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