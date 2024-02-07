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Газета.ру

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Дипломат Руденко: США активно "тащат" в Азию союзников по НАТО

Дипломат Руденко: США активно "тащат" в Азию союзников по НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашигтон, обосновавшись со своим военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), теперь "тащит" туда другие страны НАТО.

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