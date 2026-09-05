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Военные материалы

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Переломный момент под Харьковом: эксперт заявил о двух «котлах» для ВСУ

Переломный момент под Харьковом: эксперт заявил о двух «котлах» для ВСУ

Два «котла» под Харьковом могут серьёзно изменить ситуацию на фронте. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о двойном окружении групп ВСУ .

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