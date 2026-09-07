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Орелtimes

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Орловские врачи удалили гигантский жировик

Орловские врачи удалили гигантский жировик

Врачи Орловской областной больницы удалили липому гигантских размеров. Липома или в народе – жировик — доброкачественное образование.

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