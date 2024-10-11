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Бывший посол США раскрыл приватный разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

Бывший посол США раскрыл приватный разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — НАТО в Бухаресте в 2008 году в приватной беседе с американским лидером Джорджем Бушем-младшим якобы заявлял, что Украина не является настоящей страной.

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