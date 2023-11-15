Захарова назвала МОК "КОМом" в горле мирового спорта

Global Look Press/Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала рекомендацию МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии