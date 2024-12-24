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Майнинг криптовалюты запрещён на 6 лет, но не везде: Кабмин обнародовал список регионов

Майнинг криптовалюты запрещён на 6 лет, но не везде: Кабмин обнародовал список регионов

С 1 января 2025 года в ряде регионов России майнинг криптовалюты официально запрещён. Кабинет министров обнародовал список регионов, где в течение следующих шести лет будет действовать эта мера.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Могли бы и приравнять майнинговые фермы к производственным мощностям и взымать с &quot;фермеров&quot; все необходимые в этом случае налоги.
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16 час.

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