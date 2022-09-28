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Дудчак: остановка "Северного потока" максимально выгодна США

Дудчак: остановка "Северного потока" максимально выгодна США

По данным мировых средств массовой информации, на газопроводе "Северный поток" произошла "авария". А максимальную выгоду от приостановки трубопровода получает Вашингтон, поскольку в результате Европа попадает в большую зависимость от газа из США.

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