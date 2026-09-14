Первый тренер Сафонова Чистяков: Матвей делал все, что мог

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского вратаря на старте текущего сезона, отметив, что оборона парижан играла ужасно, передает «Чемпионат».
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