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Газета.ру

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Первый тренер Сафонова Чистяков: Матвей делал все, что мог

Первый тренер Сафонова Чистяков: Матвей делал все, что мог

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского вратаря на старте текущего сезона, отметив, что оборона парижан играла ужасно, передает «Чемпионат».

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