Сенатор Климов: Выборы не обойдутся без попыток вмешательства извне

Предстоящая избирательная кампания в России не обойдется без попыток иностранного вмешательства, сказал «Парламентской газете» глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
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