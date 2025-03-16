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Лавров подчеркнул необходимость прекращения применения силы в отношении хуситов

Лавров подчеркнул необходимость прекращения применения силы в отношении хуситов

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшегося 15 марта телефонного разговора с главой Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы в отношении йеменских хуситов.

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