Лавров подчеркнул необходимость прекращения применения силы в отношении хуситов

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшегося 15 марта телефонного разговора с главой Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы в отношении йеменских хуситов.
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