Украина увеличивает количество бездомных. Расширена зона обязательной эвакуации

В Днепропетровской области украинские власти расширили зону обязательной эвакуации. Соответствующее решение принято в отношении жителей ещё двух населённых пунктов — Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района.
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