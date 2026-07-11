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Антифашист

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Украина увеличивает количество бездомных. Расширена зона обязательной эвакуации

Украина увеличивает количество бездомных. Расширена зона обязательной эвакуации

В Днепропетровской области украинские власти расширили зону обязательной эвакуации. Соответствующее решение принято в отношении жителей ещё двух населённых пунктов — Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района.

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