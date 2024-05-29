Победа во имя России и "Двуглавого Орла": Русский кикбоксер поверг в бою экс-чемпиона мира

На минувших выходных во Владикавказе на вечере профессионального бокса PRAVDA OLD SCHOOL BOXING соратник Общества "Двуглавый Орёл" Владислав Туйнов встретился с двукратным экс-чемпионом мира по версии WBA Диего Чавесом.
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