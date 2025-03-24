Личный зачет и Кубок конструкторов после дисквалификации Ferrari в Китае

Личный зачет и Кубок конструкторов после дисквалификации Ferrari в КитаеFerrariПредлагаем вашему вниманию таблицы личного зачёта и Кубка конструкторов Формулы 1 после судейских решений в воскресенье вечером в Шанхае.
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