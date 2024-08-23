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Высокие дозы псилоцибина демонстрируют потенциал в качестве антидепрессанта

Высокие дозы псилоцибина демонстрируют потенциал в качестве антидепрессанта

Мета-анализ, опубликованный в научном журнале BMJ, показывает, что высокие дозы психоделического вещества псилоцибина могут облегчить симптомы депрессии так же эффективно, как и препарат эсциталопрам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

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