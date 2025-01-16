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Царьград

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Кандидат в госсекретари США не исключил отмены санкций против России

Кандидат в госсекретари США не исключил отмены санкций против России

Американский сенатор и выдвинутый Трампом кандидат в госсекретари США Марко Рубио не исключил, что санкции против России и их отмена способны помочь в переговорах по завершению конфликта на Украине.

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