Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы

В этом году прием заявлений на бюджет по бакалавриату и специалитету заканчивается 25 июля, на платные места — не позже 20 сентября 25 июля завершается прием заявлений на бюджетные места в российских вузах, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.