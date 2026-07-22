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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы

Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы

В этом году прием заявлений на бюджет по бакалавриату и специалитету заканчивается 25 июля, на платные места — не позже 20 сентября 25 июля завершается прием заявлений на бюджетные места в российских вузах, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.

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