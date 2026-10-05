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Смоленск 2.0

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Смоленский суд вынес приговор по делу об убийстве женщины на улице Лавочкина

Смоленский суд вынес приговор по делу об убийстве женщины на улице Лавочкина

Сначала он просто ударил её, затем поднял камень весом в 19 кг и начал им бить ей по голове В Смоленске коллегия присяжных приговорила уроженца Волгоградской области к 10,5 годам лишения свободы за убийство местной жительницы.

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