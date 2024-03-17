Жена захотела открытый брак, и муж решил уйти из семьи, оставив их с сыном

Вадим Кузнецов

Какая умная тетенька. В итоге: она пользуется всеми правами жены, в том числе и материальным ресурсом "мужа", при этом не обязана ограничивать себя в "общении", может притащить домой какую угодно заразу, при разводе желает претендовать на немаую часть имущества. "Мужу" при этом остается слава рогача и дозволено оплачивать женщину, милостями которой пользуется неизвестно кто. И все это на глазах сына. Браво!