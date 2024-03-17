Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Вадим Кузнецов
    Какая умная тетенька. В итоге: она пользуется всеми правами жены, в том числе и материальным ресурсом "мужа", при это...Жена захотела отк...
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Жена захотела открытый брак, и муж решил уйти из семьи, оставив их с сыном

Жена захотела открытый брак, и муж решил уйти из семьи, оставив их с сыном

Хотя некоторые пары поддерживают открытые отношения, они не для всех. Никто не должен чувствовать, что его к этому принуждают.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Какая умная тетенька. В итоге: она пользуется всеми правами жены, в том числе и материальным ресурсом &quot;мужа&quot;, при этом не обязана ограничивать себя в &quot;общении&quot;, может притащить домой какую угодно заразу, при разводе желает претендовать на немаую часть имущества. &quot;Мужу&quot; при этом остается слава рогача и дозволено оплачивать женщину, милостями которой пользуется неизвестно кто. И все это на глазах сына. Браво!
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