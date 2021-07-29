Как отличить настоящих юристов от мошенников?

Федеральная палата адвокатов обратила внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники под именем известных юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и обманом получают от них денежные средства.
Федеральная палата адвокатов обратила внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники под именем известных юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и обманом получают от них денежные средства.
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