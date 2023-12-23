Вкусное печенье. Простые и быстрые рецепты

#Выпечка печенья приносит массу удовольствия всей семье, включая детей. - Бесконечное разнообразие формочек для печенья всех форм и размеров позволяет испечь #печенье любой формы, к любому событию, на любой вкус! Всего 10 минут работы - и #тесто для печенья готово!- Формочки можно взять любые, даже не имея их, мы можем вырезать печенье (стаканом) и украсить его (вжимая рифленое донышко стакана в тесто).