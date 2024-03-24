Женская Вселенная
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Женская Вселенная

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Ювелирный гороскоп для Овна (21 марта — 19 апреля)

Ювелирный гороскоп для Овна (21 марта — 19 апреля)

Ювелирный гороскоп для Овна (21 марта — 19 апреля) «Пардон, бес попутал», — одно из любимых выражений импульсивных Овнов.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Будучи Овном, получив ВУЗе высшее образование и проработав большую часть своей трудовой деятельности в качестве инженера-технолога, я, как и большинство моих коллег, друзей и знакомых, не могла себе позволить покупать ювелирные изделия. Моя сестра подарила мне сережки и кольцо из янтаря, которые я носила длительное время, но никаких явно выраженных  изменений в своей жизни я не заметила. Поэтому, на мой взгляд, все эти рекомендации - это лишь надуманные измышления для проявления своей деятельности астрологами, психологами и иными специалистами в области размышлений о возможном, а не о реально происходящем. Если прислушиваться ко всем  рекомендациям в СМИ и иных информационных источниках и их исполнять, то не останется времени для семьи и необходимой обыденности своей жизни. Бесспорно, есть рекомендации полезные, но и много пустоплетных и в общем-то ненужных для большинства людей рекомендаций, как в этой статье.
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