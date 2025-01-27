«Новое чуда света» предложили создать архитекторам в Нидерландах

Международный архитектурный конкурс с призовым фондом 250 000 евро на разработку проекта «нового чуда света» для привлечения внимания к борьбе с изменением климата запустила голландская социальная организация Shift.
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