С 17 по 19 октября 2026 года в Душанбе пройдут Дни российского кино в рамках III Национальной кинопремии «Тоджи Сомон».
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