Фото: © «Татар-информ» Законопроект о запрете на пять лет, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, розничной продажи вейпов и жидкостей для них в Татарстане приняли в первом чтении депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.
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