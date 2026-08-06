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Порядок, государство

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В Иванове общественники и сотрудники Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Иванове общественники и сотрудники Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ивановской области, совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Ивановской области, провели яркое и полезное мероприятие в Центре социальной помощи семье и детям.

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