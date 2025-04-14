Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро «Академическая»

Путевые стены займут художественные панно о науке Станция «Академическая» Троицкой линии метро будет находиться на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, проинформировал Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале жителей Москвы.
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