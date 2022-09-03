В Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоялись торжественные мероприятия посвященные 77- ой годовщине окончания Второй мировой войны

В память о всех, кто сражался и погиб за мир и победу на фронтах Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в боях на Дальнем Востоке, присутствующие возложили к вечному огню цветы и венки.
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