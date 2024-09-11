Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader раскрыли занимательную статистику игроков по...

Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader раскрыли занимательную статистику игроков после релизаРазработчики ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader из студии Owlcat Games поделились результатами проведённого после релиза опроса насчёт отношения пользователей к разным аспектам проекта.
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