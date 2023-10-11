В Конгрессе США призвали отправить Израилю две системы ПВО

Группа американских сенаторов обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой о немедленной отправке Израилю двух батарей системы противоракетной обороны «Железный купол» для более эффективной защиты территории и жизней израильтян от нападения боевиков ХАМАС.
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