Врач ЛФК Володина рассказала, что проверить осанку можно в домашних условиях

Проверить правильность осанки можно самостоятельно с помощью домашнего теста — зеркала или фото. Об этом рассказала врач ЛФК, кандидат медицинских наук и доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации в Сеченовском университете Кристина Володина в беседе с сайтом kp.