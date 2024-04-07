Сергей Аксёнов поздравил крымчан с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«Поздравляю православных христиан с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и принес Ей радостную весть о грядущем рождении Сына Божиего и Спасителя мира Иисуса Христа.