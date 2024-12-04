Катастрофа Украины Намечается надлом ВСУ, разложение укрорейха. Русская армия, несмотря на все проблемы, наступает.
Образ Победы
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Катастрофа Украины Намечается надлом ВСУ, разложение укрорейха. Русская армия, несмотря на все проблемы, наступает.
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