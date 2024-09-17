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Немецкий ученый обнаружил за границей «теневые резервы» РФ на $180 миллиардов

Немецкий ученый обнаружил за границей «теневые резервы» РФ на $180 миллиардов

С начала 2022 года российские резиденты накопили на иностранных счетах $180 миллиардов. Такой подсчет, опираясь на данные статистики ЦБ РФ, сделал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

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