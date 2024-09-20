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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По прогнозам аналитиков, PlayStation 6 и новый Xbox будут стоить не менее $600 После ан...

По прогнозам аналитиков, PlayStation 6 и новый Xbox будут стоить не менее $600 После ан...

По прогнозам аналитиков, PlayStation 6 и новый Xbox будут стоить не менее $600После анонса PlayStation 5 Pro и цены, которую Sony решила установить на нее, аналитики ожидают, что следующее поколение консолей будет стоить как минимум $600.

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