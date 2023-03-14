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Шахматист Рашковский скончался после тяжелой болезни

Шахматист Рашковский скончался после тяжелой болезни

Скончался международный гроссмейстер и главный тренер российской сборной Наум Рашковский. Информацию подтвердили во вторник, 14 марта, в пресс-службе Федерации шахмат России.

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